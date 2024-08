Kumb lõpuks parem on: kodulaenu makseperiood maksimaalseks või laen kiiremini ära maksta?

Kodulaenu kuumakseid mõjutab kõige rohkem Euribori muutus, suuremate summade puhul on intressi marginaalil samuti märkimisväärne efekt. Pangad võtavad arvesse palju erinevaid näitajaid. „Näiteks, kas leibkonna sissetulek on varasemaga võrreldes suurenenud? Kas vahepeal on teised laenu- ja liisingukohustused vähenenud? Kui sissetulek on kasvanud, siis tähendab see panga jaoks väiksemat riski ja võimalust pakkuda paremaid tingimusi,“ ütles Hakiainen. Lisaks vaadatakse, kas kinnisvara väärtus on oluliselt suurenenud. „Palju küsitakse ka, kas KredExi käenduse olemasolu on refinantseerimisel kuidagi takistuseks. Vastus on, et ei ole,“ tõi Hakiainen välja.

Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen selgitas, et Euribori tõusuga ja Eesti majanduse kehvapoolsete näitajate tõttu kukkus eelmisel aastal omajagu ka uute kodulaenude andmine, kuid samas läksid kodulaenude tingimused paremaks. „Ehk uusi laene antakse välja madalama intressiga ning on tekkinud võimalus saada paremaid tingimusi juba olemasolevatele laenudele. Kodulaenu refinantseerimine tähendabki seda, kui näiteks teine pank pakub sinu laenule paremaid tingimusi, lähed oma laenuga teise panka üle või näiteks tõstad kaks kodulaenu ühe laenu alla kokku,“ selgitas Hakiainen. „Oma olemasoleva laenu marginaalil tasub regulaarselt silma peal hoida. Nii oled olukorraga kursis, oskad hinnata vajadust refinantseerida ning teha paremaid valikuid.“

Kas laenuperiood uuesti maksimumi peale või mitte?

Tihti soovitatakse laenu refinantseerimisel tõsta laenuperiood uuesti maksimumi peale, kuid teised seda jällegi ei poolda. Kumb oleks siis õigem? „Eks see on muidugi täiesti inimese eelistustes kinni. Rahaliselt on see kahe otsaga asi. Üldjuhul on nii, et kui pikendada laenuperiood taas maksimumi ehk 30 aasta peale, siis väheneb sinu igakuiste maksete suurus, aga samal ajal maksad terve laenuperioodi peale kokku rohkem,“ lausus Hakiainen. Samas on paljude jaoks oluline argument see, et ajas raha väärtus langeb. „Ehk täna saab 10 000 euro eest osta märksa rohkemat, kui 30 aasta pärast.“

Üks argument on ka see, et kui igakuine laenumakse on väiksem, siis jääb inimesele rohkem raha kätte, mida ta saab siis kasutada asjade jaoks, milleks muidu oleks pidanud võtma veel omakorda laenu ja sellisel juhul juba kallimaid laenutooteid nagu väikelaenud, järelmaksud, krediitkaardid. Kodulaen on ikkagi kõikidest laenutoodetest kõige odavam.

Näitlik laenujäägi refinantseerimise arvutus:

Oletame, et olemasolevat kodulaenu laenujäägiga 150 000 €, mille intress on 2,5% + Euribor 3,408%, on veel maksta jäänud 20 aastat. Sellisel juhul oleks kuumakse suuruseks 1066 €.

Kui see kodulaen refinantseerida väga headel tingimustel, näiteks intressiga alates 1,45% ja tõsta laenuperiood uuesti 30 aasta peale, siis langeks kuumakse suurus 792 € peale. Kokku säästaks klient sellega igas kuus 274 €, aga kokkuvõttes maksaks ta laenuperioodi lõpuks 29 207 € rohkem, kuna periood pikenes 10 aasta võrra.

Kui sama refinantseerimise puhul jätta laenuperiood ikkagi 20 aasta peale, siis langeks igakuine laenumakse tänu madalamale intressile 978 € peale. Ehk siis iga kuu tuleks maksta vähem 88 €, mis tähendab 20 aasta peale kokkuhoidu üle 21 000 €.

„Nagu näha, siis on laenuperioodi pikendamine väga individuaalne otsus ja võib oluliselt mõjutada igakuist laenumakse suurust või laenuperioodi lõpuks tagasi makstavat kogusummat. Igal juhul tuleks laenu refinantseerimisel põhjalikult oma võimalusi uurida ja panga esindajatega suhelda, kuna tingimused võivad oluliselt erineda,“ märkis Hakiainen. Samuti lisas ta, et alati on võimalus kolmekuulise etteteatamisega kodulaen osaliselt või täielikult tagasi maksta, kui inimene laenukohustust enam hoida ei soovi. „Lisaks on kodulaenu refinantseerimine hea võimalus oma laenulepingu tingimused üle vaadata ja neid soovi korral ümber teha: laenuperioodi pikendada või lühendada, muuta või eemaldada käendajat või kaastaotlejat või hoopiski vabastada lisatagatist,“ selgitas Hakiainen.