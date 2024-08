Eesti puitmajaliidu pöördumine: oleme sügavalt mures energiatõhususe toetusmeetme viibimise pärast

„Oleme sügavalt mures järjekordse viivituse pärast, mis on kaasnenud Kredexi energiatõhususe toetusmeetme rakendamisega. Korduvad edasilükkamised on tekitanud olulist majanduslikku kahju ning õõnestanud usaldust riigi suutlikkuses kokkulepetest kinni pidada, efektiivselt tegutseda ning kontratsükliliselt investeerida,“ avaldab liit avalikus pöördumises.

Puitmajasektor on Kredexi korterelamute energiatõhususe meetme kinnitamist oodanud üle aasta, kuna selle kiire vastuvõtmine oleks aidanud sektoril oluliselt paremini toime tulla seniste põhiliste sihtturgude langusest tingitud valusate otsuste ja tagajärgedega. Sektor on olnud sunnitud meetme vastuvõtmisega viivitamise tõttu koondama üle 300 töötaja ning õigeaegne meetme vastuvõtmine oleks aidanud täita vabaks jäänud tootmisvõimsusi ning leevendada kahjusid. Sektori tootmismaht on langenud rohkem kui 150 miljonit eurot. Riigi maksutulu on nende valusate otsuste tõttu kannatanud miljonite eurode ulatuses ajal, mil räägime eelarve puudujäägist ja uute maksude tõstmise vajadusest.

Aasta algusest alates on lubatud toetusmeede avada vähemalt kolmel erineval korral, kuid liit leiab, et tänaseni ei ole ükski neist tähtaegadest paika pidanud. „Taoline viivitamine on täiesti mõistetamatu ja seda kõikide turuosaliste vaates – korteriühistud, töövõtjad ja ka riik ise, kes on võtnud kohustuse aastaks 2027 ära kasutada EL struktuurfondide raha 330 miljoni euro väärtuses. Kui seda tähtajaks ei suudeta ära teha, tuleb riigil EL struktuurfondide toetus tagasi maksta. Kas Eesti riik saab seda luksust lubada?“ kirjutatakse kirjas.