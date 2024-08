Kaamos laiendab oma nõukogu koosseisu

„Nõukogu laiendamise otsus sündis pikaajaliste arutelude järel, mille peamiseks eesmärgiks oli saada värsket perspektiivi, kaasamõtlemist ja ideid tuleviku suundade osas, eriti innovatsiooni, digitaliseerimise ja rahvusvaheliste ärivõimaluste valdkonnas,“ sõnas Kaamose asutaja ja juhatuse esimees Kaido Jõeleht.

Seni on kuulunud Kaamose nõukogusse vaid suuromanik Kaido Jõeleht ja tema lapsed. Septembrist liituvad Kaamos Holding OÜ nõukoguga Kristi Tiivas, Mait Mengel ja Linnar Viik.

Mait Mengel on endine Kaamose finantsjuht, kes seni on olnud nõukogu konsultandi rollis. „Mengel toob nõukogusse laia silmaringi ja põhjalikud finantsteadmised, mis aitavad kaasa ettevõtte finantsilise tugevuse säilitamisele ja edasisele kasvule,“ rääkis Jõeleht.

Kristi Tiivas on laialdase rahvusvahelise kogemusega ekspert, kes on konsulteerinud erinevaid family office’eid, finantssektorit ja iduettevõtteid. Ta on mänginud võtmerolli Eesti e-residentsuse ja Work in Estonia programmide ülesehitamises ning on olnud EAS-i nõukogu esinaine.

Eesti ühe suurima pereettevõtte nõukoguga liitumist põhjendas Tiivas selle laia haarde ja hea juhtimisega. „Kaamos on tempoka kasvu juures suutnud kindlalt paigas hoida oma väärtuste kompassi. Loodan omalt poolt juurde tuua rahvusvahelist vaadet ning toetada Kaamost laienemisel,“ sõnas Tiivas.

Linnar Viik on tuntud kui Tiigrihüppe üks peamisi eestvedajaid ja on aidanud kujundada Eesti tänapäevaseks digiriigiks. Ta on Mobi Solutionsi asutaja ja juhatuse liige ning täidab mitmeid teisi olulisi rolle, sealhulgas Eesti Loto nõukogu esimehe ametit ja Rotermanni kvartalis asuva modernse kunsti galerii PoCo juhtimist.

„Minu jaoks on Kaamos parima pühendumuse ja asjatundlikkusega juhitud perefirma,“ rääkis Viik ja lisas, et püüab omalt poolt aidata kaasa just uute ning ettevõtte seniste võimekustega kokku sobituvate valdkondade leidmisele ja käivitamisele.