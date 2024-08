KUULA | Lihtsalt rahast: Johannes Ermiga tippspordist, rahast ja eesmärkide täitmisest

Tipptasemel spordi harrastamine ja oskuste igapäevane lihvimine vajavad suurt tahet, enesedistsipliini ning motivatsiooni. Erm sõnab, et nende asjade taha pole tal kunagi midagi jäänud. „Kõige raskem on alustamine, aga kui ma trenniasjad juba kokku olen pannud ja kohale läinud, siis trenn tuleb iseenesest. Ma ei kujuta ette, et ma midagi pooleli jätaks, olenemata sellest, mis tunne sel päeval on,“ sõnab Erm.

Suur tahe sportlaseks saada oli tal juba lapsepõlves. „Mäletan, kui meil käis lasteaias külas Kristina Šmigun ja meist tehti pilti koos temaga. Kui teistel lastel oli lihtsalt rõõmus nägu peas, siis mina olin täielikus ekstaasis. Kuskilt sealtmaalt tekkis mõte saada tippsportlaseks ja see mõte koos järjepidevusega on mind praeguseks siia toonud,“ räägib ta.

Hiljem oli Ermile rahaliselt suureks abiks Ameerikasse õppima minek ja stipendiumi saamine, mis tähendas, et ülikool maksis õpingute, elamise ning spordi tegemise eest. „Eestis omal käel näiteks noorsportlase toetuse pealt B- või C- kategooria toetuse peale jõudmine oleks olnud ikka väga raske,“ tunnistab kümnevõistleja ja lisab, et rahaliselt on kindlasti vaja tuge, et tippspordis kaugele jõuda.