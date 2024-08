Cleveron koondab Eestis 20 töötajat

Keskendume kasumlikule kasvule ja kliendirahulolule. „Selleks, et jõuda oma eesmärgini – olla eelistatuim partner ettevõtetele, kes soovivad Euroopa turulpakihaldust automatiseerida – on käesolevad muudatused hädavajalikud,“ nentis Klavsen, lisades, et maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks tehakse organisatsioonis ka sisemisi muudatusi.

Töö ümberkorraldamine mõjutab Eestis 20 inimest, kelle töökohad kaovad. Teisalt saavad kõik Euroopa olulised sihtturud kohalikud müügiüksused.

Koondasid ka eelmisel aastal

Eelmise aasta oktoobris koondas firma 38 töötajat. „Kasumlikkuse parandamiseks on ka meie äristrateegia täpsem kui varem, keskendume Euroopa turule ning jaekaubanduse automatiseerimisele,“ nentis tol ajal Cleveroni tegevjuhina töötanud Arti Kütt, lisades, et tegu on ettevalmistusega pikaajaliseks eduks.

Cleveron on robootilisi pakiautomaate arendav ja tootev tehnoloogiaettevõte, kelle lahendused aitavad ettevõtetel tõhusalt vähendada viimase miili kohaletoimetamise kulusid, tõhustada pakkide üleandmist ja parendada kliendikogemust. Cleveroni tooteid leiab enam 50 riigist üle maailma ja ettevõtte klientide hulgas on maailma suurimad jae-ettevõtted. Teiste seas on klientideks Zara, H&M, ICA ning Falabella.