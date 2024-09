Tartu-Riia rong hakkab vähendama bussiliiklust maakondades. Ministeerium lükkab kartuse ümber

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ütleb, et HVO on keskkonnasõbralik kütus ja meie eesmärk on vähendada transpordi CO 2 heitmeid. Kui Elroni rongides kasutada HVO biodiislit tavadiisli asemel, siis väheneks Salmu andmetel Tartu-Riia distantsidel heitkogus sõitjakilomeetri kohta umbes 91%. Samas ei pea bussitranspordi korraldajad selle maksumuse pärast muretsema. Salmu kinnitusel on siseriikliku ühistranspordi ja rahvusvahelise ühistranspordi eelarved erinevate ministeeriumite haldusalas. Esimese eelarve on regionaalministeeriumi käes, teine on kliimaministeeriumi hallata. „Tartu-Riia rongiliini dotatsiooni pole plaanis maksta bussiliiklusele kavandatud rahastusest,“ kinnitab Salmu.