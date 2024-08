Tehingutasud pärsivad riigivõlakirjade atraktiivsust, kuid ses osas võib tulla muutus

Lihtsustatult tähendab see, et juhul kui näiteks pool aastat hiljem pärast raha paigutamist avastad, et tegelikult läheb ikkagi seda raha vaja, siis tähtajalise hoiuse puhul kaotad sa selle intressi, mida raha „tööd tehes“ vahepeal kokku kogus. Efektiivse turu tingimustes peaks riigivõlakirjade puhul mängima see sinu kasuks, kuna kui vahepeal just mingit suurt turu moonutust pole või riigirahanduse šokki, siis peaks olema võimalik võlakirjad maha müüa selliselt, et saad proportsionaalselt teenitud intressi kätte. Neutraalsetes tingimustes tähendaks see, et näiteks pärast poolt aastat müües õnnestub saada müügihinnaks 101,65 eurot ehk teenides poole 3,3% aastasest intressist.