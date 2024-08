FOTOD | Park Tondi Residentsides peeti sarikapidu

US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa tänas avakõnes kõiki projektiga seotud ettevõtteid ning lisas, et sarikapeo tähistamine annab projekti lõpetamiseks veelgi jõudu ja motivatsiooni juurde. „Me alustasime selle aasta märtsis ning veidi alla poole aastaga on eluhooned oma täiskõrguses – see on uskumatu kiirus. Nüüd oleme ehitusega juba nii kaugel, et kõik huvilised saavad kasvõi kohe tulla kortereid vaatama,“ sõnas ta.

Sõõrumaa lisas, et US Real Estate võttis sihiks edasi arendada 15-minuti linna, rajades Kristiine piirkonda lisaks spordikeskusele, koolile ja büroohoonetele ka uued A-klassi kodud.

„Varsti valmivate kodude üks suurimaid väärtusi seisnebki heas ligipääsetavuses ja ühistranspordist sõltumatusest – vaid mõne minutiga jõuab tööle, kooli, poodi ja vähemalt mitmekümnesse huviringi. Ummikus istumise asemel saavad vanemad pakkuda lastele mõnusat lapsepõlve, pannes äratuskella 10 minutit enne tunde helisema ja laps jõuab ikka õigel ajal kooli. Park Tondi Residentsides võivad lapsevanemad olla kindlad, et see on turvaline koht, kus toetada lapse iseseisvust,“ lausus Sõõrumaa.

Kõikidel Park Tondi Residentside 2-4-toalistel korteritel on kas rõdu või terrass, targa kodu lahendused, luksuslik siseviimistlus ja kõrged laed. Rõhku on pandud ka rohelusele - kahte maja ümbritseb aiaga piiratud roheline sisehoov, kus lapsed saavad turvaliselt aega veeta, sest autod on pargitud maa alla ja kogu hoov on kui üks suur mängumaa.

Park Tondi Residentside arenduse ehituspartneriks on pikaaegsete kogemustega Bildgren Ehitus, kelle meeskond on varasemalt loonud Kiikri Residentsid ja mitmeid teisi korterelamuid.

Bildgren Ehituse juhatuse liige Urmas Kaasik sõnas, et projekti edukuse määrab ühest küljest see, milline on ehituskvaliteet, aga ka see, et tellija soovid arenduse osas on selged ja need on ehitajale välja öeldud. „Meie koostöö US Real Estate’ga on sujunud edukalt – oleme püsinud graafikus ja ootame pikisilmi Park Tondi Residentside valmimist,“ lausus ta.