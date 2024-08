Eesti majanduse langus oli teises kvartalis üks protsent

Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp tõi välja, et erinevalt sellele eelnenud kvartalitest näitas majandus teises kvartalis mitmeid paranemise märke. „Suurimatest tegevusaladest oli majandusele sel perioodil tugev negatiivne mõju vaid kaubandusel ja ehitusel. Töötleva tööstuse panus jäi eelmise ja tänavuse aasta teises kvartalis samaks ning oli nullilähedane,“ lisas Müürsepp. Positiivse poole pealt paistis tema sõnul peamiselt silma kinnisvaraalane tegevus.

Valitsemissektori lõpptarbimine suurenes 1,1%. Võrreldes eelmise aastaga on sektori palgakasv küll aeglustunud, kuid tervishoiu ja hariduse eestvedamisel on see siiski peamine tegur sektori lisandväärtuse kasvul.