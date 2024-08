Rimi katsetab Mustamäe tänavatel innovaatilist cargoskuutrit ehk elektrilist kastitõuksi

Rimi e-poe juht Helen Lednei selgitab: „Rimi jaoks on oluline pakkuda ühtaegu klientidele parimat teenust ning katsetada erinevaid uusi innovaatilisi lahendusi, sageli koostöös iduettevõtetega.“

Mitmed uuenduslikud lahendused saavad Rimi pärisosaks, mõni aga jääbki pilootprojektiks. See on Lednei sõnul ootuspärane ja ettevõte on sellega arvestanud. „Usume katsetamisesse ja uute asjade pakkumine klientidele on alati põnev. Saame inimestelt tagasisidet ja loomulikult analüüsime ise ka, kuivõrd aitab uus lahendus jätkusuutlikumalt toimetada, äri kasvatada või kulusid kokku hoida. Enamasti saame üsna kiiresti aru, kas tegu on mõistliku ja vajaliku lahenduse või pigem kena lisavidinaga, mida inimesed ega Rimi tingimata ei vaja,“ lisas ta.

Tänavuste uuendustena avas Rimi iseteeninduskaupluse Noblessneris ja tõi turule nutikad poekotid, mis aitavad suurendada metsades elurikkust. „Nüüd katsetame viimase miili sõiduvahendit, mis võimaldab vähendada keskkonnamõju tihedalt asustatud linnapiirkondades. Rimi jaoks tähendab see ühtlasi võimalust kiiremini kliendini jõuda, sest aitab vältida liiklusummikuid,“ selgitas Lednei.

Bruntori tegevjuht Raimonds Jurgelis usub, et sellised sõidukid võivad tulevikus oluliselt optimeerida viimase miili tarneid, mis on tarneahela kõige viimane osa, kus kaup toimetatakse laost kliendi koju. Tema sõnul muudavad need lahendused just viimase miili tarneprotsessi mitte ainult keskkonnasõbralikumaks, vaid lisavad paindlikkust ka järjest kasvavale viimase miili tööturule, muutes selle kaasavamaks ja mitmekesisemaks nii soo kui ka vanuse osas. Lätis kasutavad Bruntori teenuseid Läti Post ja Riia linn.

Paarinädalase testperioodi jooksul kavatseb Rimi koguda tagasisidet nii klientidelt kui ka töötajatelt, et hinnata kastitõuksi efektiivsust ja kasutusmugavust igapäevatöös.

Sõiduvahend on 140 cm pikk, võimsust on sellel kuni 1000W ning selle maksimaalne sõidukiirus on 25 km/h. Skuutri energiakulu on vaid 1 euro 100 km kohta.