FOTOD | Tallinnasse rajatav Baltimaade esimene Novotel Living korterhotell jõudis olulisse ehitusetappi

Tseremoonia käigus paigaldati traditsiooniline pärg ja tänati ehitajaid. Oma sõnavõtus rõhutas Estmak Capitali tegevjuht Tatjana Arhipova ühist pingutust. „Baltimaade esimese korterhotelli edukas ehitus Tallinnas on tunnistuseks kõigi osapoolte suurepärasele koostööle. Meie partnerid on andnud endast tõepoolest parima,“ märkis Arhipova.

NOBE ehitusdirektor Priit Nigols toonitas logistilisi väljakutsed tiheda liiklusega sadamaalal. „Tee-ehitustööd ja eesmärk kohalikku kogukonda võimalikult vähe häirida tegid töö päris keeruliseks. Rõõm on tõdeda, et suutsime ikkagi graafikus püsida. Soovin tänada kõiki meie partnereid,“ sõnas Nigols.

Koduga sama hubane korterhotell

Novotel Livingu korterhotelli kontseptsiooni keskmes on koduse tunde tekitamine ja mõnusalt veedetud aeg. Nii lühemaks kui pikemaaegseks elamiseks mõeldud ruumid sarnanevad rohkem stiilse disainiga korteritele. Sageli on neis eraldi magamistuba, et kaasa võtta kogu pere. Ruumides on korralik köök koduse toidu valmistamiseks.