Veerand miljoni eurose maksuvõlaga Harjumaa tööpinkide müüja läheb saneerimisele

„Ettevõte on otsustanud saneerimisavalduse esitamise, et ületada saneerimisabinõude abil ajutine likviidsuskriis, tagada seeläbi ettevõtte tegevuse jätkamine ning võlausaldajate huvide kaitse,“ kommenteeris saneerimisotsust nõustaja Karin Antsov.

Tema hinnangul on saneerimine põhjendatud. „Märkimist väärib, et tegemist on pika ajalooga ettevõttega, mis on andnud tööd stabiilselt 10-15 inimesele ning saneerimise tulemusena säiliksid töökohad, mis on oluline tegur ka ühiskondlikust aspektist.“