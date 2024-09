Kaks eurot õpilase kohta. Eesti suurima koolitoitlustaja tegevjuht: vähese rahaga tuleb pakkuda palju

Aastatetaguse viineripotiga võrreldes on laste toiduvalik koolis aja jooksul üha paranenud. Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode räägib, et Tallinna koolisööklates saavad õpilased iga päev valida prae kõrvale kolme sooja lisandi ja nelja salati vahel. Üldjuhul pakutakse ka tasuta hommikuputru. Kuid selle arengu kõrval on toimunud ka negatiivseid muutusi.