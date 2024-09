Sisulooja Bärbel Moros kohtus tulevikuga: sain kindlustunnet, et olen õigel teel

Kui keeruline on sul tulevikule mõelda?

Kuna olen ikkagi päris noor, siis pole ma liiga palju tulevikule mõelnud. Inimtüübilt olen pigem selline, et elan päev korraga ja lähen vooluga kaasa. Tõsi, viimastel aastatel on tekkinud mingi alateadlik tulevikule mõtlemine. Hakkan rohkem aduma, et peaks tervislikke elustiile juurutama – käiks esialgu kasvõi korra nädalas trennis! Aga kindlasti pole mul mingit kindlat kümne aasta plaani. Siiski usun, et liigun õiges suunas.

Mis ikkagi muutus? Mis oli sinu jaoks trigger (tlk päästik – toim)? Et varem ei tahtnud tulevikuga tegeleda, aga siis tekkisid need mõtted tervislikumast elustiilist.

Minu trigger’iks oli krooniline migreen, mis on mul juba 16. eluaastast. Kui ma ei taha olla kogu aeg valudes, peangi paremini toituma ja rohkem trennis käima. See kõik aitab natukene migreeni puhul. Lõpuks ei jaksanud neid valusid enam kannatada ja sellest saigi trigger.

Mida noorem oled, seda lihtsam on kannatada. Kas mingil hetkel lihtsalt enam ei suuda?

Lisaks tekib arusaam, et ega tulevikus tee keegi sulle järeleandmisi, sest pea valutab. Sellega tuleb ise hakkama saada ja maailm ei tule niisama mulle vastu. See on see iseseisev elu. Nagu finantsiliseltki hakatakse raha peale mõtlema alles siis, kui kolitakse kodust välja. Kolimine on trigger.

Luminori kampaania loojad leidsid huvitava nüansi meie ajus: mida kaugem tulevik, seda keerulisem on meie ajul seda aduda. Homsest päevast suudame veel loogiliselt mõelda, aga see, mis saab 20 aasta pärast, ei ole üldse aju lemmikteema. Kas oled omal nahal ka tundnud, kui raske on kaugemat tulevikku ette kujutada?

Ma ei tea, kas see on otseselt raske… Olgu, tean, et mul peaks 43-aastaselt justkui olema maja ja lapsed. Kas ma tõesti olen päriselt kunagi nii täiskasvanud? See ei tundu tõesti praegu kuigi käegakatsutav.

Kas ongi nii, et peavad olema maja ja lapsed? Kas see mõte ja eesmärk tekitab juba praegu mingisugust stressi? Ütleme, et kui sul pole 43-aastaselt neid asju, mis siis saab?