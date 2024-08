Enefit Greeni nõukogu pikendab Innar Kaasiku juhatuse liikme lepingut

Enefit Greeni juhatuse esimehe kohusetäitja Andres Maasingu sõnul on Enefit Greeni tootmisportfell viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja kasvab veelgi. „Oleme investeerinud uutesse tuule- ja päikeseparkidesse. Mitmed projektid on juba edukalt valminud ja tootmises, mõned on ehituse lõppjärgus ning teised veel ehituses. Järgmise aasta lõpuks ületab Enefit Greeni elektritootmisvõimsus 1,2 gigavatt-tundi. Meie tootmine peab looma väärtust nii elektritarbijatele kui ettevõtte kümnetele tuhandetele investoritele,“ ütles Maasing.

Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik tänab nõukogu talle osutatud usalduse eest ja kinnitab, et on jätkuvalt motiveeritud panustama Enefit Greeni arengusse. „Energeetikavaldkond on paeluv ja on olnud põnev olla Enefit Greeni arengu keskmes. Hindan väga võimalust ka edaspidi Enefit Greeni ja taastuvenergia valdkonna arengusse meie regioonis panustada. Meie eesmärgiks on kõrge töökindluse hoidmine ja tootlikkuse tõstmine. Uute digilahenduste juurutamine, pidev suurandmete analüüs ja ennetav veakohtade leidmine on võtmekohal ka edaspidi. Laiendame Eestis edukalt rakendatud digitaalseid tootmisvarade lahendusi üle koduturgude töökindluse- ja tootlikkuse tagamiseks kõigis varagruppides.“