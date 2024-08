Analüütik: Eesti majanduslangus on aeglustunud

Teises kvartalis püsis Eesti majanduse maht esimese kvartali tasemel. Aastases võrdluses langustempo eelnevate kvartalitega võrreldes aeglustus ja jooksevhindades kasv kiirenes. Pikalt jätkunud suure ebakindluse tõttu on endiselt keerulised ajad eelkõige kaubanduses ja ehituses. Palgatulu kasv on siiski endiselt kiire finantssektoris, tervishoius ja hariduses, kõigis üle 10%. Nendes valdkondades lisandub ka töökohti. Palgatulu vähenes ainukesena ehitussektoris, kuid paljudel töökohtadel võib palgakasv jääda alla inflatsioonile.

Majanduses tervikuna aeglustus palgatulu kasv teises kvartalis 4,5%ni, kuid pensionitulu kasvas 11%. Seega sissetulekud nendest allikatest kasvasid oluliselt kiiremini kui tarbijahinnad (2,7%). Vaatamata sellele eratarbimise langus siiski jätkus. Üheks põhjuseks on ajaloolises võrdluses endiselt väga madal tarbijate kindlustunne, mis teises kvartalis siiski mõnevõrra paranes. Ühtlasi on kõrged hoiuseintressid meelitanud inimesi tarbimise asemel säästma. Lisaks pärsib tarbimiskulutusi ilmselt ettevõtlustulu vähenemine, millest igapäevaselt elatujaid on Eestis palju.