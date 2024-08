HEA TEADA | Mida teha olukorras, kus elektriauto aku tühjaks saab?

Kontrolli alati, kui oled kaskokindlustust sõlmimas, et seal oleks autoabi kaitse sees. Erinevad kindlustusseltsid pakuvad kaskokindlustuse paketis ööpäevaringset autoabi, mida saab kasutada ka elektriauto aku tühjenemise korral.Küll tuleks eelnevalt uurida, kas ja millised piirangud kaitsel olla võivad. Näiteks võib olla, et saad seda võimalust kasutada kindlustusperioodi jooksul vaid piiratud arv kordi.

Pikemat sõitu kavandades tasuks veenduda, et lisaks Tüüp 2 kaablile on sul kaasas ka 220 V pistikuga laadija, mida saab kasutada tavalisest elektripistikust laadimiseks. Võib juhtuda, et auto viimaste jõuvarudega ei jõua küll laadimisjaamani, ent veab välja söögikoha, hotelli või mõne muu ettevõtteni, kes on valmis „laenama“ oma pistikut.