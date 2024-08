Ummikute aeg on käes – kuidas autoga liiklusummikutes efektiivselt sõita?

Lisaks algavale koolile on linnades käimas aktiivne teehoolduse periood, mis lisab liiklusesse veelgi takistusi ning lükkab kohale jõudmise aega suure tõenäosusega veelgi edasi. Teatud kellaaegadel tekkivad ummikud on paratamatud ning kõige paremini saab autojuht neid vältida siis, kui sätib oma sõidud muule ajale ning võimalusel liigub jõukohaseid distantse jala või ühistranspordiga. Kui see aga võimalik pole, siis soovitab Circle K mootorikütuste kategooriajuht Kert Aader kinni pidada järgmistest reeglitest.

Hoia mõistlikku distantsi ja ühtlast kiirust

Sage liikluses pidurdamine on üks peamisi põhjuseid, miks tekivad ummikud ning sihtkohta kohale jõudmise aeg pikeneb. Kui autode vaheline distants on liiga väike, on esimese sõiduki pidurdamise korral sunnitud iga järgnev auto järsemalt pidurdama, mistõttu lakkab sujuv liikumine.

„Kui autode pikivahe on korrektne, ei ole vaja kõigil pidurdada ning see säästab aega, aga ka kütust. Pidev pidurdamine ja kiirendamine on kütuse tarbimise seisukohast üks kulukamaid tegevusi,“ selgitas Aader. „Hea nipp on proovida oma sõit planeerida tipptunnist 10-15 minutit ette- või tahapoole ja kasutada teekonna planeerimiseks navigatsiooniäppe. See võimaldab rohkem liikuda sujuvama kiirusega ning seeläbi säästa kütust ja aega.“

Pidurda mootoriga

Adaptiivse püsikiirusehoidjaga sõidukite omanikud võiksid aga paika sättida konkreetse vahemaa, mida auto eessõitva sõidukiga hoiab ning kasutada sujuva liikumise tagamiseks püsikiirusehoidjat. Kui on vaja pidurdada, aitab kütust säästa mootoriga pidurdamine. Üle 20-sekundilise peatumise korral on mõistlik automootor seisma jätta.

Kasuta vasakut sõidurida ja tõmbluku meetodit