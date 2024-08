Ehituse e-hüppe toetuse andmise tingimused uuenevad

„E-hüppe meetmel on olnud oluline roll ehitussektori digitaliseerimisel – esimese kahe vooruga on eraldatud 3,7 miljonit eurot, mille eest on investeeritud näiteks nii tööde digitaliseerimisse kui ka tarkvara- ja tootearendusse. Selleks, et muuta taotlemise tingimusi selgemaks ja kiirendada hindamist, viime viimaseks vooruks sisse veel mõningaid muudatusi,“ sõnas elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.