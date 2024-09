Pretsedenditu vaidlus. Lasnamäe serval lahti rulluvat äritüli jälgivad jaeketid suure huviga

Üle 219 miljoni eurose käibega suur Soome kett Prisma on kaks aastat järjest olnud suures kahjumis ning omakapital on langenud tasemeni, et kui tuleb veel üks eelnevatega võrreldav aasta, siis langeb see miinusesse. Niisiis on õhus küsimus, kas Prisma on muutumas maksejõuetuks. Kett ise tõrjub igasugused sellised jutud.