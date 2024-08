ÜLEVAADE | Mida tasuks teada enne välismaale kinnisvara soetamist?

Laenutingimused ja tagatised

Omafinantseeringu osakaal ei ole määratud, kuid on ootuspärane, et tehingusse panustab olulisel määral ka laenuvõtja ise. Välismaal tehingut tuleb olla tähelepanelik, et lisaks ostu-müügihinnale lisanduvad täiendavad tasud/maksud, mille suurusjärguga peaks olema kursis, et raha jaguks kõikideks vajalikeks kulukohtadeks.