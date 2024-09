Sanktsioonid on sama vettpidavad kui sõel. Salapärased vahemehed aitavad Venemaa sõjamasinat töös hoida

Venemaa valmistub aastakümnete pikkusteks lääne sanktsioonideks, märkis augusti keskel Vene välisministeeriumi kõrge ametnik Dmitri Biritševski. Tõendid näitavad, et see ei pruugigi olla liiga suur probleem. Hoolimata kõigi aegade karmimatest sanktsioonidest kasvab Vene majandus kenasti. Pärast esimese kvartali ootamatut 5,4% kasvu liigub riigi aastane majanduskasv pärast teist kvartalit 4% kasvutempos. Kaubandus õitseb jätkuvalt. Kuidas on see võimalik?

Vihjeks tasub vaadata Kasahstani. Eelmisel aastal näis, nagu oleks Kesk-Aasia vabariigi tehnoloogiatööstus teinud tohutu võidukäigu. Pärast Venemaa täiemahulist agressiooni Ukrainas on Euroopa ettevõtetel keelatud müüa väga paljusid tehnoloogiatooteid Venemaale, varem olid nad aga suurimad tehnoloogiatarnijad. Nüüd tundub, et Kasahstani võrdlemisi väike tehnoloogiasektor, mis koosneb umbes 50 ettevõttest ja mille tootmismaht küündis 2021. aastal 100 miljoni dollarini (natuke üle 90 miljoni euro), näib olevat selle tühimiku täitnud.

Copyright © The Economist Newspaper Limited 2024. All rights reserved. Artikkel on avaldatud litsentsi alusel. Ingliskeelne originaalartikkel on leitav The Economisti kodulehelt.