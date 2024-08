Tõnu Mertsina: Eesti majandus paraneb, kuigi väikeste sammudega

Majanduse kõige sügavam langus jäi küll eelmise aasta esimesse kvartalisse, kuid taastumine on toimunud väga visalt. Aasta esimesel poolel vähenes SKT 1,6%, kuid aasta teine pool peaks veidi parem tulema. Sellele vaatamata langeb meie prognoosi järgi Eesti majandus sel aastal kokku 0,6%. Positiivne on see, et teises kvartalis SKT kasv jooksevhindades ehk rahalises väljenduses veidi kiirenes, suurenedes aastases võrdluses 2,8%. Samas jääb see kasv oluliselt maha viimase 10 aastakeskmisest (7,1%).