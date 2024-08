Läti valitsus loodab Air Balticu viia börsile neljanda kvartali alguses

Läti transpordiministri Kaspars Briškens sõnul otsustas valitsus, et pärast IPO-t peab riik omama vähemalt 25% aktsiatest + üks aktsia, mis võimaldaks omada edaspidistes otsustes blokeerivat jõudu. Hetkel peetakse läbirääkimisi strateegilise investoriga, et aidata kaasa ka IPO plaanidele. Lennufirma nõukogu esimehe Klāvs Vasksi sõnul ilma strateegilise investorita IPO aset ei leiaks. Vasks ei täpsustanud, kes on see investor, kellega läbi räägitakse.