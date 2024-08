Lõõmav päike või raju vihm. Matkaekspertide jagavad suve viimaseks matkaks soovitusi

Paduvihmaga võta kaasa järgnev

Vihmakaitset vajab ka ülejäänud varustus – pole midagi hullemat, kui avastad pärast pikka matka telkimisplatsi jõudes, et vihm ja niiskus on muutnud kasutuskõlbmatuks magamiskoti, sooja pesu ja varuriided. Üldiselt on matkakottidel vihmakate juba kaasas, kuid veendu, et oled selle ka kaasa pakkinud. Kui sul vihmakatet pole, tee see väike, aga väga oluline investeering ning soeta matkapoest eraldi vihmakaitse, mis sobib koti suurusega.