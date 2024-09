KUULA | Kinnisvara ostmine kui märkimisväärne rahaline kohustus. Millega tuleks kindlalt arvestada?

Põhja-Tallinnas haiseb

Põhja-Tallinna piirkonda häiriv õhusaaste on taas päevakorral, kuna juba üle kümne aasta vaevanud. See tekitab küsimuse, kas tegemist on varjatud puudusega, millest müüjad peaksid potentsiaalseid ostjaid teavitama?

Plaan B

Kinnisvara ostmine on märkimisväärne rahaline kohustus, mis võib kesta aastakümneid. Vatsel ja Sooman rõhutasid, et oluline on mitte laenata maksimaalset võimalikku summat, vaid pigem peaks arvestama ettenägematute olukordadega. Näiteks koduvahetuslaenu puhul, mis on üks riskantsemaid laenutooteid, tuleks hoolikalt läbi mõelda, kuidas tulla toime olukorras, kus vana kodu ei õnnestu müüa ja laenupuhkus lõppeb.