FOTOD | Suurem turbulents on selja taga? Soome ja Balti keskpankurid tõdesid, et Euroopa on kriisides üllatavalt hästi vastu pidanud

„Üks viimaste aastate parimaid uudised on olnud tööturu vastupidavus, see on paljudele meist tulnud üllatusena. Meil on olnud suured majandusšokid, aga sellele vaatamata on tööturg üle kogu euroala jäänud vastupidavaks,“ märkis Euroopa Keskpanga juhatuse liige Isabel Schnabel reedel Eesti pangas toimunud aruteluringis, kus ta hindas koos Soome ja Balti keskpankuritega viimaste kriiside mõju rahapoliitikale.