„Olen 99% kindel, et see tehing toimub.“ Gross ostab Aqva spaahotelli

„Meil ei ole leping veel sõlmitud, kuid olen 99% kindel, et see tehing toimub,“ ütles Oleg Gross Lääne-Virumaa Uudistele . „Rakveres on nii palju pidureid peale pandud ja investeeringi siis Viljandisse,“ viitas ta volikogu opositsiooni vastuseisu tõttu venima jäänud Rakvere kõrghoone projektile.

Pika vinnaga projekt

2019. aastal oli Viljandimaal kuulda rõõmuhõiskeid, sest just siis kuulutati välja Viljandi konverentsi- ja spaahotelli rajamine. Nüüd on sellest neli aastat möödas. Koppa maasse pole löödud aga tänaseni.

Tegelikult pidi spaa saama esialgsetel andmetel valmis juba 2022. aastal. Nii see aga ei läinud, kuna spaahotelli rajav Aqva Hotels küsis ajapikendust. Uueks tähtajaks määrati 2024. aasta september.

Möödunud aasta mais saatis ettevõte aga taas Viljandi vallavalitsusele ja linnavalitsusele kirja, teatades, et neil pole võimalik spaahotelli antud ajaks valmis saada. Pikendust paluti kuni aastani 2026.

Aqva Spa tegevjuht Roman Kusma sõnul algasid probleemid koroonaviiruse ajal. „Kui koroona algas, siis ei teadnud keegi, mis see on ja millal see lõpeb või mis üldse maailmas edasi toimuma hakkab. Sellel hetkel, arusaadavatel põhjustel, peatasime ka projekteerimise,“ rääkis ta toona Ärilehele.

Kui koroona leevenes jätkati projekti arendamisega. Palgele tuli uus mure: tõusvad energia- ja ehitushinnad. „Sel ajal tekkis küsimus, kas olemasolevad spaahotellid suudavad üldse ellu jääda, rääkimata uute ehitustest,“ kommenteeris ta. „Tekkis tõsine hirm, et peame ka Rakvere Aqva sulgema, sest kukkusime oma kuludega jooksvasse miinusesse. Väga pikalt sellistes oludes me vastu poleks pidanud.“

Samal ajal algas ka sõda, mis tekitas tuleviku osas Kusma sõnul taas väga suurt ebakindlust. „Ka klientide struktuur muutus. Vene turistid kadusid täielikult ära ja soomlaste osakaal vähenes drastiliselt. Oleme pidanud pingutama, et kliendibaasi ümber struktureerida,“ rääkis ta.

„Siiski usume jätkuvalt, et Viljandisse tasub spaahotell ehitada, kuid kui täna midagi ehitada, peab omakapitali määr olema oluliselt suurem, kui me algselt planeerisime. Nii olemegi täna otsimas kaasinvestoreid, sest üksi me seda projekti välja ei vea,“ sõnas ta mullu. Paistab, et nüüd on see kauaoodatud investor lõpuks leitud.