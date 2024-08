CNN: meeleheide sunnib Kagu-Aasia riigis elavaid inimesi Facebookis oma organeid müüma

Kagu-Aasias asuva Myanmari elanikud müüvad Facebookis oma organeid, teatab Ameerika uudisteagentuur CNN. Sotsiaalmeedia platvormil müüakse näiteks neere. Üks neist oli Maung Maung. „Sel hetkel tundsin, et elu on nii karm. Mul ei ole muud võimalust ellu jääda kui raha eest inimesi röövida või tappa,“ ütles CNN-ile. „Mu naine oli samas olukorras, ta ei tahtnud enam selles maailmas elada. Ainult meie tütre pärast oleme me veel siin.“

2023. aasta juulis sõitis Maung Maung Indiasse operatsioonile. Üks rikas Hiina-Birma ärimees oli ostnud tema neeru 10 miljoni Birma kyati (2738 eurot) eest, mis on peaaegu kaks korda suurem kui Myanmari linnaelanike keskmine aastane sissetulek.

Elundioperatsioonide jaoks sõidavad Myanmari inimesed aga just Indiasse. CNN-i andmetel on elundite müük nii Indias kui ka Myanmaris aga ebaseaduslik. Uudisteagentuuri sõnul pole aga siiski konkreetselt teada, mitu siirdamisoperatsiooni Indias tänaseks tehtud on. Elundite ostjaid ja müüjaid aitavad sageli vahendajad, kes ühendavad elundidoonori ja -saaja. Lisaks aitavad nad võltsida vajalikke dokumente.

Elundite müük on tingitud meeleheitest. Kolm aastat tagasi toimunud riigipööre on halvendanud sealseid tingimusi, mistõttu elavad pea pooled riigi elanikest allpool vaesuspiiri.

Meta andmeil on üks organeid müüv grupp tänaseks eemaldatud. Samuti kinnitab ettevõte, et inimeste kehaosade müümine, ostmine või vahendamine on Facebookis keelatud.