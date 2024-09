PANK ANNAB NÕU | Esimene kodu – kas osta või üürida?

Noorena oma kodu ostes kodulaenust üldjuhul ei pääse. Kuigi meid on õpetatud, et võlg on võõra oma, on kodulaenu võtmisel omad eelised. Laenu abil saab kohe kodu omanikuks, ega pea selleks aastakümneid raha koguma. Kodu omanikuna on ka suurem vabadus ise otsustada, kas korteris midagi ümber teha või kuidas seda sisustada.