Kohalik automüügi tarkvaraettevõte Modera pakub 11% intressiga võlakirju

Modera juht Raido Toonekurg märkis, et erinevaid rahakaasamise variante käis laualt läbi mitmeid. „Me endiselt usume oma ettevõtte väärtuse kasvu ning selle tõttu sai valitud võlakirjaversioon, sest siis ei pea aktsionärid andma ära omakapitali. See (võlakirjad – toim.) on selles mõttes mõistlik lahendus,“ sõnas Toonekurg.

Pakkumisele tuleb kuni 2400 Modera võlakirja aastase intressimääraga 11%. Võlakirjade pakkumishind on 500 eurot ühe võlakirja kohta ja lunastustähtaeg 3 aastat. Fikseeritud intressi väljamakseid teostatakse neli korda aastas. Moderal on õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 3000 võlakirjani ehk 1,5 miljoni euroni. Modera taotleb võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq alternatiivturul First North. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis.