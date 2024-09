Autoomanikud kasutavad hoolduse ja remondi eest tasumiseks aina enam järelmaksu

Kohustused hajutatakse pikemale perioodile

Inbanki partnerkanali juhi Birgit Listmanni sõnul on ka finantseerimise poolelt näha, et autoteeninduses on aasta esimese seitsme kuu jooksul toimunud mullusega võrreldes lausa 33% tõus tehingute arvus. „See on päris korralik kasv. Kui inimesed on kaubanduses harjunud kodumasinaid või nutiseadmeid järelmaksuga ostma, siis autoteeninduses pole see juurdunud. Küllaltki suures kasvus on rolli mänginud kindlasti ka see, et praegune majandusolukord on tarbijate kindluse alla viinud. Osamaksete või järelmaksuga hajutatakse kohustused pikemale perioodile,“ hindab Listmann.