Timo Tatar hakkab juhtima Ignitise tegevust Eestis

„Timo Tatari aastatepikkused kogemused ja põhjalikud teadmised energiasektoris on meie ettevõttele suureks väärtuseks. Usun, et tema juhivõimed aitavad Ignitis Groupil jätkata edukat laienemist Eesti turul, pakkudes uuenduslikke ja vajadustele vastavaid lahendusi meie klientidele ning panustades Eesti energiasektori ümberkujundamisse,“ ütles Vidmantas Salietis, Ignitis Groupi juhatuse liige ja äritegevuse juht.

Timo Tatar on kogenud energeetikajuht, kes töötas 11 aastat Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Viis aastat oli ta energeetika ja maavarade asekantsler, vastutades riigi energiapoliitika kujundamise ja arendamise eest. Enne ministeeriumiga liitumist juhtis Timo Tatar Eesti Energia elektritootmise arendusmeeskonda.

„Mul on hea meel liituda Ignitis Eesti meeskonnaga. Usun, et saan oma kogemuste ja teadmistega panustada nii ettevõtte uute ärivaldkondade strateegilisse arengusse Eesti turul kui ka ettevõtte elektrimüügi portfelli laiendamisse. Meie eesmärk on pakkuda kõrgeima kvaliteediga teenuseid, mis vastavad erinevate klientide vajadustele ning aitavad kaasa taastuv- ja roheenergia arengule meie riigis,“ ütles Timo Tatar.