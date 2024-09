HEA TEADA | Kas eelistada tähtajalisi hoiuseid või võlakirju?

„Riigi võlakirjade pakkumine Eesti jaeinvestorile on väga positiivne, sest pakub väikeinvestoritele täiendavat investeerimisvõimalust ning toetab kohaliku kapitalituru arengut. Võlakirjade pealt Eesti inimestele makstav intress annab oma panuse, et toetada kohaliku majanduse arengut laiemalt,“ räägib panga juht.

Turvalisus

„Kuna tegemist on riigi pakutavate võlakirjadega, siis turvalisuse seisukohast on need võrreldavad kohalike pankade hoiustega, sest ka kohalike pankade hoiused on kuni 100 000 euro mahus tagatud riigi tagatisfondi poolt iga hoiustaja kohta igas pangas,“ selgitab Kalvet.