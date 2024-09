Eesti Lotot asub juhtima pika kogemusega IT-ettevõtja

Triin Agan on viimased 15 aastat tegutsenud IT-ettevõtjana ning üks tema asutatud tarkvaraettevõtetest Nevercode teenindab paljusid rahvusvahelisi tuntuid ettevõtteid, nagu Google, Toyota ja Siemens. Agan on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduste magistrikraadi ning olnud ka ettevõtluse lektor.

Kuue aastaga suur arenguhüpe

Nõukogu esimehe Linnar Viigi sõnul on senise juhi Riina Roosipuu juhtimisel Eesti Loto juhtimiskultuur, meeskonna kompetentsid, pakutavad tooted ja teenused teinud viimase kuue aasta jooksul suure arenguhüppe – 60-miljonilise käibega ettevõttest on saanud pea 100-miljonilise käibega ühiskonda toetav tänapäevane riigiettevõte, mille panus riigi tuludesse on kahekordistunud.

„Tunnustan ja tänan Riina Roosipuud ettevõtte sihikindla ja tulemusliku juhtimise eest. Riina annab uuele juhile üle hästi toimiva, hea maine ja töökeskkonnaga organisatsiooni,“ ütles Linnar Viik.

Riina Roosipuu juhtis Eesti Lotot kaks järjestikust ametiaega.

Käibest 70% riigikassasse

„Uueks juhiks sai kandidaat, kel on selge visioon Eesti Loto järgmisele arenguastmele viimisest ja toodete veelgi kliendisõbralikumaks arendamisest,“ ütles Linnar Viik. „Eesti Loto on uue arenguhüppe lävel, kus juurutamisel on üldine kestlikkuse strateegia, mille keskmeks on jätkuvalt vastutustundlik mängimine. Oma olemuselt on Eesti Loto tehnoloogiaettevõte, kus olulisel kohal on sisemiste protsesside tõhusus ja kliendist lähtuv tootejuhtimine, mis ongi üks olulisemaid ekspertiise, mis Agan endaga ettevõttesse kaasa toob,“ selgitas Viik.

„Näen, et viie aasta pärast on Eesti Loto tänapäevane ja kestlik organisatsioon ning nähtav ühiskonda panustaja,“ ütles Triin Agan, lisades: „Pean oluliseks jätkata eelmise juhi alustatud teadlikkuse tõstmist vastutustundlikust mängimisest ning ühiskonda tagasi panustamisest. Näiteks 2023. aastal läks Eesti Loto käibest, millest olid võidud maha arvatud, 70% maksude ja kasumi näol riigi teenistusse.“

Agan ütles veel, et Eesti Loto toodete müügist 73% toimub veebirakenduse vahendusel ja see näitaja on aasta-aastalt kasvanud ning kasvab edaspidigi uute põlvkondade pealetulekuga. „Seega tuleb seda suunda aktiivselt arendada.“