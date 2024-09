GRAAFIK | Riigile laekub hasartmängumaksu üha rohkem. Liidu sõnul on see positiivne

„Meie andmetest võib järeldada, et maksulaekumine kõikide hasartmänguliikide peale kokku on Eestis tõusuteel,“ tõdes maksu- ja tolliameti aktsiiside osakonna juhtivspetsialist Ranno Aednurm. Kui 2021. aastal teenis riik maksude pealt veel 23,1 miljonit, siis 2023. aastal koguni 48 miljonit eurot.

Suurim maksutulu tuleb aga just internetikasiinodest, mille arv aina kasvab. Eesti hasartmängude korraldajate liidu direktor Tõnis Rüütli sõnul on see aga igati rõõmustav. „Iga riigi unistus on saada märkimisväärses mahus hasartmängumaksu. Samas, hasartmängusõltuvusega paratamatult kaasnevad sotsiaalsed probleemid on kõikjal maailma riikides, kus mängijad asuvad, aga maksutulu tuleb Eestisse ja selle poole on ka Eesti riik püüelnud,“ rääkis ta.