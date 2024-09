Koomik Aleksandr Popov: investeerin vaimsesse tervisesse, et parandada finantsolukorda

Minu suurim lähiaja investeering on panustada oma vaimsesse tervisesse ja seeläbi paraneb ka finantsolukord. Eks see jutt ole vastuoluline, sest vaimse tervisega tegelemine on finantsolukorrale korralik põnts. Võtan seda siiski investeeringuna iseendasse.

Rahaeksperdiga rääkisime muidugi sellest, et alati saab paremaks minna. Teisalt on kõik kohad täis mingeid investeerimisgurusid, kes kirjutavad raamatuid. Ja siis juba raamatu sissejuhatuses tehakse selgeks, et tegelikult olen ma vaene ja polegi midagi investeerida. Raamat ise maksab 30 eurot, aga siis kirjutatakse sellist jama.

Vaimse tervise teemad on kõige keerulisemad. Kasutasin Luminori palgatud eksperti ära isiklikes huvides. Oma terapeudi eest pean maksma, aga see oli tasuta!

Šotimaale reisi broneerisin juba varem. Küll aga võtsin kogu kampaania protsessi väga tõsiselt. Kõikideks intervjuudeks võtsin endale terve päeva! Mulle tõesti väga meeldis see kõik. Usun, et traumeerisin kõiki kolme eksperti, aga mulle endale oli sellest kasu.

Üks Luminori värske kampaania alusideid räägib sellest, et tulevikule on keeruline mõelda. Ka teadlased on leidnud, et mida kaugemast tulevikust mõtleme, seda raskem on meie ajul sellega toime tulla. Milline on sinu isiklik suhe tulevikuga ja sellele mõtlemisega?

Kui vaimne tervis on parem, siis teeb inimene adekvaatsemaid otsuseid. Kui mõtlen tagasi oma leinatsüklile, siis… See on tegelikult päris kurb, mida ma oma rahaga tegin. Pean suutma sellest kogemusest õppida.

Kogu see vigadest õppimise jutt on ju nii selge ja loogiline. Kas sa oskad ikkagi öelda, miks me teeme pidevalt oma elu keerulisemaks? Langetame ju iga päev otsuseid, mille puhul teame, et need pole ehk kõige õigemad.

Mulle meenub oma kogemusest, et teenisin aastal 2005 noore tudengina 5000 krooni kuus. Elasin kodus ja kulusid polnud. Raha seisis kontol, mina tundsin end rahabossina.

Sellele järgnes aga halbade otsuste periood, kus raha üldse ei seisnud käes. Leina vastu võitluseks kasutasin peamiselt alkoholi. Hardo Pajula ütles hästi, et Eesti inimeste kõige lihtsamini kättesaadav vaimne libesti on alkohol. Raha läks pidudele ja kärakale.

Minu kogemus näitab, et halvad otsused on seotud meie hirmude ja vaimsusega. Mul läks 13 aastat aega, et leinaga kuskile jõuda. Selle tõttu andsid alla nii vaimne kui ka füüsiline tervis. Ja kui tervis ei luba enam mõtteid uputada, siis pead hakkama ennast kuulama – see on tõeliselt raske.

Lõpuks jõuabki kõik selleni, et kui sind ennast olemas pole, siis pole ju tulevikku, millesse investeerida. Ärme karda tunnistada, et mingid asjad on normaalsed. Nagu nüüd hakkame tasapisi Eestiski aru saama, et läbipõlemine on nii vaimse kui ka füüsilise tervise mure. Muidu jäävadki meie mehed mõtlema, et pigem suren tööl ära, kui kurdan ülemusele muret. Aga ikka on nii, et noored mehed lähevad hauda ja siis teised küsivad, et mis juhtus?

Sul oli pikalt must ja keeruline periood, mis viis elu ning surma äärele. Kui nüüd kohtusid 20 aastat vanema endaga, kas olid üllatunud, et sa endiselt elad?

Natukene ikka. Esimesed kaks minutit ma muidugi mõtlesin, et räägin Sven Varkeliga (ansambel Heraldi laulja – toim). See oli veider. Ja mulle meeldisid riided, mida kandsin! Kui rahaga õigesti ümber käia, siis kannan hea meelega neid riideid.