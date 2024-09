Ida-Viru väikeettevõtjatele mõeldud toetusmeede on tänaseks täitunud

Tingimusi mullu leevendati

„Õiglase ülemineku fondi põhieesmärk on algusest peale olnud olla seeme maakonna majanduse arendamiseks ning hea meel on tõdeda, et eelmise aasta detsembris jõustatud toetuse andmise tingimuste leevendused on aidanud seda idanema panna,“ ütles rahandusministeeriumi õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev, lisades siiski: „Natuke kurb on, et vaba raha on meetmes otsa saanud ja peame taotlemise kinni panema, kuid samas on hea meel, et Ida-Viru ettevõtjad on selle meetme kasulikkuse lõpuks avastanud ja võimaluse ära kasutanud.“