Turule jõudis esimene Eesti toormel põhinev bio-LNG

„Maailmas on täna ainult kolm LNG terminali, mis suudavad biometaani meile sobival viisil veeldada. Meie rajatud Hamina LNG terminal Soomes on üks neist. Bio-LNG tarneahela loomine Eesti ja Soome vahel on kindlasti oluline samm keskkonda säästvama tuleviku suunas,“ sõnas Alexela jätkusuutlike kütuste valdkonna juht Artur Dianov. Bio-LNG on rasketranspordi jaoks sobilik roheline kütus eelkõige töökindluse ja võimekuse poolest.