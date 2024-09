Pärnu miljarditehase rajaja: pean investoritele selgitama, miks sellist liiki investeeringut pole Eestisse pikalt tehtud

„Hiljuti oli näha, et Nord Pooli Eesti piirkonna hinnad olid märkimisväärse aja jooksul alla nulli, ja see on ka põhjus, miks ma siin olen,“ rääkis Pärnusse miljard eurot maksvat rohemetanoolitehast rajada plaaniva Hollandi ettevõtte Power2X Eesti projektidirektorPeter Daemen eelmise nädala neljapäeval Delfi Ärilehele. „See näitab, et turul on probleem. Me usume, et oleme osa selle probleemi lahendusest,“ lisas ta.