Elektri hind ületas taas kriitilise piiri. Suurim elektritarbija pani tootmise seisma

Estonian Cell otsustas tootmise peatada kõrgetest kuludest tingitud kõrge omahinna tõttu. Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe väitel on ettevõte terve suve müünud toodangut hinnaga alla tootmiskulude, et leida kõige vähem kahjumlik lahendus. Nüüd on aga laoseis kasvanud lubamatult kõrgeks, mistõttu otsustati tootmine 11 päevaks panna seisma. Seisaku ajastamisel on Lahe sõnul arvestatud Estlink 2 väljaöeldud remondiperioodiga. Tootmine käivitatakse, kui Estlink 2 on taas töös ja loodetavasti leevendab mõnevõrra elektri hinda.