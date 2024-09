„August oli rekordkuu.“ Trepikodadest varastatakse järjest rohkem

„Sel suvel on varguseid trepikodades olnud 33% rohkem kui eelmisel aastal ja august oli rekordkuu,“ viitab G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala sellele, et päti jaoks on koridoris seisvad asjad kerge saak.

„Siinkohal tuleks muidugi kohe ära öelda, et jalgratta ja teiste asjade kortermaja trepikojas hoidmine on tegelikult vastuolus tuleohutusnõuetega. Seega tuleks ratast hoida panipaigas, kuhu saab turvalisuse huvides paigaldada ka valvesüsteemi.“

Trepikoda ei ole turvaline

Võiks eeldada, et kortermaja trepikoda on turvaline, kuid Lääne-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Raigo Prants lükkab selle ümber: „Trepikodadesse on võõral lihtne märkamatult sisse pääseda, mistõttu soovitan alati ratta, vankri ja tõuksi viia lukustatud panipaika või tuppa. Tehke seda ka siis, kui lähete mõnekümneks minutiks koju või kellelegi külla.“

Pärjala toonitab, et sageli hinnatakse kortermaja turvalisust üle. Näiteks võib majaelanik pahaaimamatult enda taga oleva inimese uksest sisse lasta, arvates, et tegemist uue naabri või kellegi lühiüürikorteris peatuva külalisega.

„Fonolukust mööda pääsemine pole professionaalse varga jaoks eriti keeruline,“ viitab Pärjala sellele, et kui ikka trepikoja aknast paistab hinnaline jalgratas, leiab kelm võimaluse majja pääseda.

Mida varastatakse?

Prantsi sõnul varastatakse asju, mida on lihtne kiirelt maha müüa. Näiteks jalgrattaid, tõukerattaid ja tehnikat. Seda kinnitavad ka tänavuaasta juhtumid.

Ööl vastu 29. juulit varastati Tartus Tulbi tänava kortermaja lukustatud trepikojast lukustatud jalgratas Scott. Tekitatud kahju oli 900 eurot.

Ööl vastu 28. juunit varastati aga Tartus Julius Kuperjanovi tänava kortermaja trepikojast musta-rohelisekirju jalgratas Head. Tekitatud kahju oli 1500 eurot.

Trepikojas asju hoida ei tohi