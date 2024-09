Valus õppetund: Uber sai hiigeltrahvi Euroopa taksojuhtide isikuandmete edastamise eest

Mida sellest õppida?

Hedmani isikuandmete kaitse ekspert selgitab, et Euroopas kaitseb GDPR inimeste põhiõigust eraelu puutumatusele, nõudes ettevõtetelt ja riigiasutustelt isikuandmete hoolikat käitlemist. „Paraku ei ole see väljaspool Euroopat enesestmõistetav ning nii näiteks saavad teiste riikide valitsusasutused kasutada isikuandmeid suures ulatuses liiga lihtsasti. Seetõttu on ettevõtted kohustatud võtma lisameetmeid, kui nad säilitavad eurooplaste isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda,“ rõhutas Ojaver ning lisas, et nagu otsusest näha, on Euroopa Liidu järelevalveasutused valmis oma kodanike põhiõiguste kaitseks otsustavalt välja astuma. „Näiteks ka Eesti ettevõtetel on väga oluline selgeks teha, kas ja millises ulatuses nende klientide isikuandmed Euroopa Liidust välja liiguvad ning kas sellises olukorras rakendatakse vastavaid GDPR-i reegleid,“ võttis Ojaver kokku.