Kõrge elektri hind saab leevendust: Estlink 2 naaseb kolmapäeval turule, ent mitte täisvõimsusega

Kui augusti keskpaigas teatas Elering, et jaanuari lõpus katki läinud kaabel saadakse töökorda 12. septembril, siis värskeima turuteate järgi naaseb 650-megavatine ülekandekaabel elektriturule juba homme, 4. septembril kell 1.

Siiski ei hakka Estlink 2 töötama kohe täisvõimsusel. Rauma alajaamas tehtavate tööde tõttu piirab Soome süsteemihaldur Fingrid Soome-Eesti suunalist ülekandekaablite võimsust maksimaalselt 1000 megavatilt 558 megavatini. Piirang kehtib reedel kella 18ni.

Eleringi teatel on kaabli remonditööd lõpetatud ning ettevalmistustööd kaabli pingestamiseks tehtud. „Eile alustati ning täna jätkatakse kaabli testimist, mis on eelduseks ühenduse taaskäivitamisel. Kui testide tulemusena tagasilööke ei teki, on ühendus turu käsutuses alates homsest,“ rääkis Estlinkide üksuse juht Reigo Haug.

Eesti ranniku kaldarajatises toimunud rikke likvideerimiseks oli vajalik asendada ligikaudu 300 meetri pikkune kaablilõik reservkaabliga ning ühendada see olemasoleva kaabelliini külge. Merepoolse (merekaabli) ühendusmuhvi ehitus lõpetati rannikumerre rajatud platvormilt augusti alguses ning praeguseks on valmis saanud ka kaldapoolne mere-maakaablite ühendusmuhv.

Paber-õli isolatsiooniga kaabli remondi teostamiseks oli vajalik kaasata kaabli tootja poolt eritehnika ning spetsiaalse väljaõppe ning kogemusega personal. Remonditööde edukas teostamises mängisid võtmerolli Norra ja Eesti alltöövõtjad. Kaabli remondi teostamiseks viidi läbi ulatuslikud ehitustööd.

Kuigi remonditööd on lõpetatud sellises mahus, et kaabel on võimalik tagasi töösse viia, jätkuvad intensiivsed tegevused remondikohas veel järgnevate kuude jooksul. Enne talve on tähtis kõik vajalikud tagasitäite, kalda kindlustamise ja pinnasetööd lõpetada ning ajutised rajatised, sealhulgas teed, platsid, kraanad ja kuivendatud mereala likvideerida.

Auvere naaseb samuti