Bondora plaanib ehitada üleeuroopalist panka. „Usume, et see aeg on nüüd käes“

Bondora asutaja Pärtel Tombergi sõnul on pangaks kasvamise plaan olnud ametlikult strateegia osa juba 2016. aastast, kuid kuklas hakkas idee küpsema juba aastaid varem. Nüüdseks on ettevõte jõudnud sellesse faasi, et paberile kirja pandud mõttest on liigutud edasi ning pangalitsentsi taotlemise ettevalmistuseks investeeritud miljoneid eurosid.

„Oleme jõudnud punkti, kus on saavutatud õiged eesmärgid, ettevõte on piisavalt suur. Meie kliendibaas on päris suur ja hästi lojaalne,“ sõnas Tomberg. Pangalitsentsi taotlemine võimaldab lihtsamini läbi murda uutele turgudele. „Põhimõtteliselt on see vältimatu samm, kui sa tahad ehitada üleeuroopalist ettevõtet.“