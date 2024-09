Läti võitleb varimajandusega. Pangad peavad suurtest sularahatehingutest maksuametit teavitama

Seadusemuudatus on osa varimajanduse piiramise riiklikust kavast ja see töötati välja eesmärgiga jälgida täpsemalt sularaha liikumist. Muudatusega peavad pangad ja teised finantsasutused andma Läti maksuametile teada, kui pangaautomaadist võetakse välja või sisestatakse sinna korraga üle 750 euro sularaha.

Rahandusministeeriumi sõnul ei ole sularaha kasutamine iseenesest kuidagi halb või seadusevastane, kuid sageli on suurte sularahatehingute puhul põhjust arvata, et inimene on saanud palka mustalt või raha muudmoodi illegaalselt. Samuti ei tähenda muudatus, et sularaha eelistav inimene pannakse erijärelevalve alla. Maksuamet hindab olukorda ja võtab vajaduse korral inimesega ühendust, et raha tausta kohta küsida.