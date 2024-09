Läti valitsus lihvib Air Balticut investorite jaoks kõlbulikuks

Täpsemalt plaanib Läti valitsus vähendada Air Balticu aktsiakapitali 596,473 miljoni euro pealt 25,179 miljoni euro peale. Kui eelnevalt oli Air Balticul neli erinevat klassi aktsiaid, mille nominaalväärtus oli vahemikus 10 eurosenti kuni 10 eurot, siis aktsiakapitali vähendamise järel on kõik aktsiad täpselt ühesugused, mille nominaalväärtuseks on 10 senti aktsia kohta. Aktsionärid, kellest suurim on Läti riik, aktsiakapitali vähendamisest kompensatsiooni ei saa.