Eksperdid jagavad näpunäiteid ettevõtetele, kes soovivad arendada isiklikku tehisaru ja kasutada seda äritegevuseks

Alles möödunud kuul leidis laialdast meediakajastust see, et Meta ei tee tulevikus osasid tehisintellekti mudeleid Euroopa Liidus kättesaadavaks. Tasapisi on tekkinud sarnane tendents ka teiste USA tehnoloogiahiidude seas, näiteks Apple teavitas alles mõnda aega tagasi, et teatud tehisintellekti lahendusi enam siinsetele klientidele ei pakuta. Samuti räägivad varasemad uuringud sellest, kuidas kratimäärus avaldab tõenäoliselt negatiivset mõju investeeringutele. Kuidas aga tehisintellekti määrus päriselt innovatsiooniga suhestub? Kas tegemist on innovatsiooni soodustava või pärssiva regulatsiooniga?

Tehisintellekti määruse mõju innovatsioonile

Ilmselt on paljudele nüüdseks pikema juurdluseta mõistetav see, et tehisintellekti süsteemid on tulnud, et jääda. Juba praegu on tehisaru kasutusel väga paljudes eluvaldkondades. Mitmed erisugused tehisintellekti süsteemid muudavad kiiremaks nii suurettevõtete tootmisprotsesse kui ka lihtsalt inimeste argielu. Kogu tehisintellekti süsteemide ümber toimuv on kaasa toonud arutelusid, kas ja kuidas Euroopa Liidu siseselt peaks üleüldse tehisintellektiga seonduvat reguleerima.