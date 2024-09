LHV kliendid saavad Eesti riigi võlakirjadega kaubelda tavapärasest soodsamalt

Parasjagu on käimas Eesti riigi võlakirjade avalik pakkumine, mille raames saavad võlakirju märkida ja osta kõik Eesti inimesed ning ettevõtted. Kui LHV-s on tavapärane teenustasu Balti võlakirjadele 0,2% + 6 eurot, siis Eesti Vabariigi võlakirjadele rakendub börsil kauplemisel teenustasu 0,1% tehingu väärtusest, minimaalselt 1 euro tehingu kohta. Sama suur tasu on ka SEB-s. Riigi võlakirjadega on võimalik börsil kaubelda alates 17. septembrist. Võlakirjade märkimine on kõikides pankades tasuta.