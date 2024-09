USA justiitsministeerium kahtlustab Nvidiat konkurentsireeglite rikkumises

Täpsemalt kahtlustab justiitsministeerium, et Nvidia on rikkunud konkurentsireegleid, muutes oma klientidel teistele pakkujatele üleminekut keeruliseks. Sealjuures viidatakse, et Nvidia üritab ettevõtteid tugevamalt enda küljes hoida seeläbi, et eelistab hinnastamises neid kliente, kes kasutavad vaid eksklusiivselt Nvidia tehisintellekti arendavaid kiipe.